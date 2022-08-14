Польща працює над забороною видачі віз росіянам, а Латвія – над анулюванням уже виданих

Польща наразі працює над механізмом, який дозволить відмовляти росіянам у видачі віз. Водночас Латвія має намір переглянути вже видані візи та посвідки на проживання громадян росії, які підтримують війну.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, пише Громадське із посиланням на PolskieRadio.

Він наголосив, що рішення щодо цього питання можна очікувати у найближчі тижні, але додав, що не всі країни Євросоюзу погоджуються запровадити такі обмеження для росіян.

«Проти цього виступають великі країни-члени, зокрема Німеччина, Франція та Нідерланди… У зв’язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян рф, Польща працює над новим рішенням», – сказав Вавжик.

Він додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами, і зазначив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Словаччина.

Заступник міністра також нагадав, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам рф. Нині їх отримують лише росіяни, які перетинають польський кордон через роботу, мають карту поляка або є членами сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

Водночас президент Латвії Егілс Левітс заявив, що в країні мають бути переглянуті вже видані посвідки на проживання та візи. Їх анулюють для тих, хто підтримує вторгнення рф в Україну. Левітс також нагадав, що Латвія не видає туристичних віз громадянам росії з 24 лютого.

Дискусії щодо заборони в’їзду росіян до ЄС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 10 серпня закликав країни Європейського Союзу та G7 припинити видачу віз росіянам. 10 серпня журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк писав, що міністри країн ЄС можуть обговорити питання заборони видачі шенгенських віз росіянам наприкінці серпня.

В Естонії та Фінляндії першими офіційно закликали країни ЄС не видавати росіянам туристичні візи. Прем’єр-міністерки країн вважають неправильним, що росіяни їдуть у відпустки до Європи, поки рф веде агресивну війну проти України.

Раніше у Єврокомісії заявляли, що заборона щодо віз росіянам не відповідає їхній візовій політиці. Ідею про заборону на в’їзд росіян до ЄС не підтримав і канцлер Німеччини Олаф Шольц: він вважає, що «це війна путіна».

Агентство Телевидения Новости