Лікарні Харківщини отримали сім генераторів від міжнародних організацій

Лікувальні заклади Харківщині отримали два генератори від установ ООН та п’ять – від ВООЗ.

За даними Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА, два потужні генератори AKSA 200A було поставлено в межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України». Всього Україна по програмі ООН від міжнародних партнерів отримала 110 генераторів.

«Ми розуміємо, що окупанти продовжують руйнувати соціальну інфраструктуру області, в тому числі будівлі закладів медицини. Тому важливо в разі надзвичайної ситуації мати автономні джерела електроенергії, які забезпечать генератори та дозволять проводити безперебійну роботу кисневих станцій, операційних та реанімації», – сказав директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Ще 5 генераторів різної потужності (80 кВт, 64 кВт та 6,5 кВт) отримали лікарні Харківщини від ВООЗ. Ці генератори вже розподілені між закладами охорони здоров’я.

Агентство Телевидения Новости