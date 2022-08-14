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Слов’янський напрямок: ЗСУ відбили штурм у напрямку Долини

Слов’янський напрямок: ЗСУ відбили штурм у напрямку Долини

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 14 серпня. 172 доба війни.

В готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

На Харківському напрямку противник продовжує обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Уди, Борщова, Золочів, Безруки, Нове, Ртищівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Мосьпанове, Коробочкине, Пришиб, Байрак та Чепіль.

Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Питомника і Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії неподалік Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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