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Окупанти підпалили склад у Чугуївському районі

Окупанти підпалили склад у Чугуївському районі

За добу з 14 по 15 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 17, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5,

5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

5 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Ізюмському (3), Чугуївському (1) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки, складські приміщення та сміттєзвалище. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів

ДСНС.Чугуївський район: о 11:25 внаслідок ворожих обстрілів зайнялося складське приміщення на площі біля 5000 кв.м. Від ДСНС було задіяно 10 одиниць техніки та 60 рятувальників. О 13:43 пожежу було локалізовано та о 18:29 ліквідовано.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 3 ворожих боєприпасів, що не розірвалися

Агентство Телевидения Новости

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