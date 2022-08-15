Скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ перевірять незалежні експерти

Скандальний звіт Міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в якому Збройні сили України звинувачені у порушенні законів війни, перевірять міжнародні незалежні експерти.

Йдеться про перевірку процесів та рішень, що передують публікації прес-релізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, планується вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури.

“Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини”, – кажуть в AI.

В організації шкодують, що прес-реліз, присвячений дослідженню, був оприлюднений без достатнього контексту.

Агентство Телевидения Новости