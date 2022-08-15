На Харківщині стали формувати вдвічі більше продуктових наборів для населення, – ХОВА

Кількість продовольчих наборів, які роздають мешканцям Харківщини в якості гуманітарної допомоги, збільшилася з 1,5 тис до 3-4 тис. за добу

Про це повідомив координатор центру з формування продовольчих наборів у Харківській області Тімур Малафєєв, передає пресслужба Харківської ОВА.

За його словами, в Харкові вже місяць фасують продовольчі набори, які мешканці області отримують у пунктах видачі “Нової пошти” та “Укрпошти”, а також в громадах. Наразі в фасувальному цеху працює нова лінія. Завдяки новації та організації роботи волонтерів у дві зміни, кількість наборів, які за добу збирають тут вдалося збільшити з 1,5 тис. до 3-4 тис.

“Завдяки зусиллям керівництва Харківської обласної військової адміністрації ми отримали нову, сучасну, автоматизовану лінію, яка допомогла нам підвищити показники. Тепер ми впродовж доби фасуємо до 3-4 тис. наборів. Впевнений, що подальша оптимізація процесу дозволить досягти цифри у 5 тис. наборів”, – розповів Тімур Малафєєв.

Він також зауважив, що робота на новій лінії цілком безпечна, її обладнано регуляторами швидкості та кнопкою аварійної зупинки.

Формують харківські набори з продуктів, які регулярно надходять до області із інших регіонів України та іноземних країн-партнерів, таких як Польща. Наразі до набору входять такі продукти: хлібці, макарони, печиво, борошно, натуральна кава, рибна консерва, цукор, крупа (ячнева, рисова, перлова), 4 м’ясні консерви (тушкована яловичина), молоко, овочева консерва, олія.

Фахівець департаменту освіти і науки ХОВА Оксана Іванюта, яка працює тут на волонтерських засадах зазначила, що наразі робочі зміни нараховують по 40 волонтерів. Сьогодні на розфасовці та пакуванні наборів найбільше працівників освіти. “Освітяни зараз знаходяться у відпустках, маючи вільний час, вони допомагають збирати продовольчі набори для мешканців області та міста. Це злагоджена команда, яка відпрацьовує на всі сто відсотків. Так нам потрібно було в цю зміну 40 людей, прийшло 45, дехто взяв з собою своїх рідних”, – розповіла Оксана Іванюта.

Всі продуктові набори, розфасовані в Харкові, в найкоротші терміни відправляються до точок видачі продовольчої допомоги у місті та області.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Харкові працює Обласний гуманітарний штаб. Цими вихідними громади області отримали понад 14 тонн цукру. Загалом усім громадам буде видано понад 127 тонн цукру.

Агентство Телевидения Новости