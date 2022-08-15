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Розкрадав гуманітарку: в Харкові затримали охоронця складу гумдопомоги

Розкрадав гуманітарку: в Харкові затримали охоронця складу гумдопомоги

Чоловік, який працював охоронцем складських приміщень, де зберігалась гуманітарна допомога, вирішив додатково підзаробити. Під час добового чергування охоронець, маючи вільний доступ до контейнерів з гумдопомогою, викрав звідти продукти харчування та товари для дітей. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

У подальшому підозрюваний збирався продавати викрадене, але був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває під вартою.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 57-річному харків’янину за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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