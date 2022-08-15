Сегодня 14:15
Просмотров: 106
Унаслідок ранкового обстрілу 7 харків’ян отримали поранення
Сьогодні близько 10:30 окупанти обстріляли Салтівський район Харкова: один зі снарядів влучив поряд з зупинкою громадського транспорту.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, також у Салтівському районі ще один снаряд влучив в дах 9-поверхівки. Після обстрілу сталася пожежа в гаражному кооперативі.
За даними ХОВА, 4 людей госпіталізували, 2 з них – у тяжкому стані. 1 людині надали допомогу на місці.
Медичні та рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань.
Пізніше до медиків звернулися ще 2 постраждалих: жінці 69 років надали допомогу на місці. 80-річну харків‘янку госпіталізували до медустанови, стан – середній.