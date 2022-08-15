В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада

Верховна Рада продовжила продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.

Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, пише Громадське.

Відповідні законопроєкти підтримали 328 депутатів.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували. З 23 серпня воєнний стан і мобілізацію продовжують ще на 90 днів, тобто до 21 листопада.

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