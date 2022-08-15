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Наслідки ранкового обстрілу Салтівського району Харкова: дані поліції

Наслідки ранкового обстрілу Салтівського району Харкова: дані поліції

15 серпня близько 11:00 під ворожий обстріл потрапив Салтівський район Харкова: внаслідок вибухів снарядів постраждали жителі міста. Людей доставили до лікарні. За даними ХОВА, травми отримали 7 осіб.

Пошкоджені вікна будинку, дитячий майданчик та припарковані поруч автомобілі. Обстріляно зупинку громадського транспорту. Також пошкоджень зазнав дах 9-поверхівки. Поруч з будинком загорівся гаражний кооператив.

На місці події працювала слідчо-оперативна група і керівництво Харківського райуправління поліції № 2.

Правоохоронці зафіксували наслідки влучань та вилучили речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Агентство Телевидения Новости

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