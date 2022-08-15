Одна з поранених на Салтівці померла в лікарні

Окупанти обстріляли з артилерії житловий масив Салтівського району: загинула жінка, ще шістьох людей поранено, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

За даними слідства, 15 серпня близько 10:30 ранку російські військовослужбовці обстріляли житловий квартал Салтівського району м. Харкова. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗО «Град» з напрямку окупованого села Липці.

Загинула 75-річна жінка, яка під час обстрілу знаходилась на вулиці біля будинку. Травмовано шістьох мирних мешканців. Серед них жінка, яка отримала поранення уламками снаряду, перебуваючи на зупинці громадського транспорту.

Російські снаряди влучили у двір та дах багатоповерхового будинку. Пошкоджено квартири, дитячий майданчик, автомобілі та гаражний бокс.

Крім того, відбулось займання у приміщенні колишнього універмагу.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости