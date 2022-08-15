СБУ викрила колаборанта, який допомагає ворогу встановлювати окупаційний режим на Харківщині

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності голові так званої «тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області», який пішов на співпрацю з російськими окупаційними силами в обмін на отримання керівної посади.

З початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України колаборант добровільно перейшов на сторону ворога і погодився обійняти псевдопосаду «голови адміністрації». Отримавши фейкову посаду, ворожий пособник почав активно налагоджувати роботу «в новому ключі» та закликати своїх підлеглих співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації.

Чоловік так поспішав виконувати ворожі накази, що навіть забув змінити банер з українськими надписами. Тому дуже символічно, що колаборант здійснює свою промову для російських ЗМІ на фоні україномовного банеру Куп’янської міської ради.

Куп’янськ був і залишається українським містом, навіть в умовах рашистської окупації. Невдовзі всі окуповані українські міста будуть звільнені від загарбників, а кожен, хто добровільно співпрацював з ворогом – відповідатиме перед Українським Законом.

Наразі за співпрацю зі злочинним режимом йому заочно повідомлено про підозру за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости