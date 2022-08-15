Під Харковом зіткнулися дві автівки: водій легковика загинув

Повідомлення про автопригоду надійшло до поліції 15 серпня близько 13:00. В смт Солоницівка сталося зіткнення автівок ГАЗ та Honda.

В результаті аварії не сумісні з життям травми отримав 36-річний кермувальник автомобіля Honda. Водій іншого транспортного засобу наразі проходить в лікарні освідування на стан сп’яніння.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Всі обставини ДТП встановлюються.

Агентство Телевидения Новости