На Харківщині ексдепутата сільської ради судитимуть за колабораціонізм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього депутата Тернівської сільської ради за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ексдепутат Тернівської сільської ради з моменту окупації військовими рф Тернової Харківського району підтримував, у тому числі публічно, рішення та дії держави-агресора. За це обвинувачений отримував привілейоване ставлення від військових та представників окупаційних сил.

На початку травня 2022 року, незадовго до звільнення Збройними Силами України селищі Тернова, під час відступу окупантів, чоловік, щоб допомогти представникам рф, передав їм власний автомобіль ГАЗ 31105, а також автомобіль свого сина ВАЗ 2110.

Після звільнення населеного пункту від окупантів чоловіка було викрито та у подальшому повідомлено про підозру.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Харкова.

Викриття злочину проводилось спільно зі співробітниками Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости