Жертви та руйнування: черговий обстріл мирного населення на Салтівці

Одна жінка загинула, ще шестеро людей постраждали в результаті ранкового обстрілу Салтівки. Правоохоронці встановили, що обстріл здійснювався з РСЗВ «Град» з напрямку окупованого селища Липці.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС Харківської обл.

Ворожі снаряди влучили на територію подвір’я поблизу церкви, поблизу трамвайної зупинки, в житлові 9-поверхові будинки, а також на дитячий майданчик. Це були системи залпового вогню «Град». На території гаражного кооперативу в результаті обстрілу сталася пожежа. Горів гараж на площі близько 20 кв. метрів. Рятувальники оперативно ліквідували.

75-річна жінка, яка під час обстрілу знаходилась на вулиці біля будинку, отримала травми, від яких пiзнiше в лікарні померла. Ще шістьом харкiв’янам знадобилася допомога медикiв. Серед постраждалих жінка, яку зачепило уламками снаряду, коли вона стояла на зупинці громадського транспорту. Олексій, який на кілька днів приїхав з передової у відпустку, був неподалік місця обстрілу.

Олексій

Проезжал по Героев Труда, начался обстрел. Сначала я сам постарался избежать поражения, сразу определил, что это РСЗО по характеру приходов. И после прекращения обстрела принял решение объехать район попадания ракетами на предмет, может кому-то нужна помощь. С собой вожу аптечку и турникеты.

Відразу ж на сусідній вулиці Олексій побачив двох постраждалих – чоловіка та жінку. Почав надавати їм допомогу, перехожі викликали «швидку».

Олексій

Подошел, начал с ними общаться. Женщина не подавала признаков жизни, мужчина был в сознании. Поэтому я сначала женщине постарался остановить кровотечение, так как у нее была практически ампутирована нога правая ниже колена. Ей наложил 2 турникета и мужчине начал накладывать – у него кроме ранений в таз и в ногу были многочисленные осколочные ранения в области спины. Определил, что нет пневмоторекса и до приезда скорой всеми средствами, которые у меня были, оказывал помощь.

Один зі снарядів вдарив в дах 9-поверхівки, уламки його вилучали фахівці. Власника квартири вдома не було – він приїхав після дзвінка сусідів.

Богдан

Снаряд, я так понимаю, это уже его остаток, он, похоже, прошел через крышу из соседнего подъезда, через стену вышел и залетел на балкон. Вынесло внешнюю раму, стекла выбиты, ну в общем…Слава богу, никто не пострадал, при том что сверху и снизу находились люди. Все живы, отделались испугом.

Максим

Большинство пожилых дома были, я с улицы шел домой. Пришли, увидели такое счастье, теперь собираем-убираем.

Тетяна Миколаївна

Я была дома, окна были открыты. Я голову помыла и сушила. И меня просто бросило, открыла дверь в коридор, я давай дверь закрывать, а она открывается. 12 этаж. Заболел позвоночник, сейчас уже чуть-чуть отошло. Но вообще кошмар. Ну и всю ночь не спали, летало тут. Страшно. Жуть.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).





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