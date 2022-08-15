В Харкові затримали чергового помічника окупантів

Про затримання чергового коригувальника вогню повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Патрульні перевірили порушника комендантської години та виявили цікаві листування у телефоні чолоівка, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором.

Фото критичної інфраструктури, місця влучань ворожих снарядів та позиції наших захисників – все це відправлялося контакту з рф. У листуванні затриманий демонструє свою прихильність окупантам з 2014 року.

«Однак, на цьому його діяльність закінчилася. Наразі з ним працюють відповідні служби», написав Білошицький.

Агентство Телевидения Новости