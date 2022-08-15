Окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ на напрямку Козача Лопань – Уди

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 15 серпня. 173 доба війни.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

На Харківському напрямку противник з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжує знищення військових та цивільних обʼєктів із усіх наявних засобів вогневого ураження. Вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії робить це у районах населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.

Окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.

Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

На Слов’янському напрямку ворог концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке – Мазанівка, успіху не мав, відійшов.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости