Розігрується лімузин KRAKEN: машина не підходить для виконання бойових задач
Нещодавно до підрозділу KRAKEN передали лімузин, але, нажаль, цей транспорт не призначений для виконання бойових задач. Тому було прийнято рішення розіграти його, та на отримані кошти з розіграшу придбати найнеобхідніше зараз для фронту – квадрокоптери DJI Matrice 300 RTK. Про це повідомив командир харківського спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.
Умови конкурсу:
– Взяти учать у розіграші може кожен охочий
– Мінімальний донат для участі у розіграші – 500 грн.
– Кількість донатів необмежена
– Переможець обирається рандомно серед донаторів через дві доби
«Також, якщо у вас є бажання, ви можете внести свій донат на будь-яку суму, просто щоб підтримати наш підрозділ та допомогти назбирати нам на квадрокоптери», йдеться в повідомленні.
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