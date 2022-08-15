У Харкові поліцейські викрили чоловіка у скоєнні домашнього насильства та вилучили у нього гранату

В поліцію звернулася 39-річна харків’янка: вона розповіла, що 47-річний чоловік її ображав, висловлювався нецензурною лайкою, душив та погрожував підірвати гранату.

За місцем мешкання чоловіка працівники сектору протидії домашньому насильству разом з дільничними офіцерами Харківського районного управління поліції № 1 виявили бойову гранату РГД-5.

Боєприпас вилучено та направлено на експертизу.

Відносно чоловіка складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) кодексу України про адміністративні правопорушення та винесений терміновий заборонний припис строком на 10 діб.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Агентство Телевидения Новости