Кількість постраждалих під час обстрілу Харкова 15 серпня збільшилася до дев’яти

Харківщина продовжує потерпати від щоденних обстрілів: внаслідок обстрілу Харкова, що стався сьогодні зранку, постраждали загалом 9 людей. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

П’ятеро постраждалих отримали медичну допомогу одразу, ще четверо звернулися до медиків пізніше. На жаль, одна жінка 75 років внаслідок отриманих поранень померла. Стан ще одного пораненого оцінюють як важкий.

Агентство Телевидения Новости