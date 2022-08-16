Частині українців донарахують виплати ВПО вручну

Попри реєстрацію, державну допомогу на проживання й досі отримали не всі внутрішньо переміщені особи, а частина з них – отримали не всю належну суму. Що робити у таких випадках, пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону

За її словами, при реєстрації для отримання статусу ВПО через Дію, через велике навантаження на систему, яка не була розрахована на таку кількість заяв, частина з них просто «зависла», а з частиною – не підтягнулись необхідні для отримання більшої суми виплат документи. Зокрема йдеться про посвідчення про інвалідність чи свідоцтва про народження дітей.

Як зазначила Жолнович, у таких випадках потрібно звернутися до управління соцзахисту чи ЦНАПу з необхідними документами для корегування інформації в системі. Після цього недотримані кошти донарахують.

«Якщо в когось недонарахована виплата, як людині з інвалідністю, тобто не підтягнулося посвідчення про інвалідність. Якщо, наприклад, матері виплачені кошти, а дітям не виплачені. Будь ласка, зверніться в управління соцзахисту чи ЦНАП з тими документами, які у вас є – вони проведуть, вони мають доручення провести корегування і зробити донарахування», – наголосила міністерка.

Агентство Телевидения Новости