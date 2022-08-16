Деталі нічного обстрілу Харкова: знову ракети С-300 та постраждалий інститут

В ніч на 16 серпня окупанти обстріляли декілька районів Харков. За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружної прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

15 серпня близько 22 години окупанти обстріляли з РСЗВ Київський район м. Харкова. Снаряди впали на території приватних домоволодінь.

16 серпня близько 2:15 години ночі окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Ракета влучила на територію нефункціонуючого вже декілька років підприємства.

У Київському районі є влучання ракети на відкриту місцевість біля п’ятиповерхівки та освітнього закладу. Пошкоджена будівля інституту, у будинку вибиті вікна.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Агентство Телевидения Новости