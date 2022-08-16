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Укрзалізниця посилила заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова
Укрзалізниця посилила заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Від сьогодні, 16 серпня, на вокзалі запрацювала встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі («рамка»), 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Тепер потрапити до вокзалу Харкова буде можливо лише через центральний вхід, відправка поїздів здійснюватиметься з першої платформи.
“Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу. Ми робимо це задля вашої безпеки”, – зазначили в Укрзалізниці.