Укрзалізниця посилила заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Від сьогодні, 16 серпня, на вокзалі запрацювала встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі («рамка»), 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер потрапити до вокзалу Харкова буде можливо лише через центральний вхід, відправка поїздів здійснюватиметься з першої платформи.

“Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу. Ми робимо це задля вашої безпеки”, – зазначили в Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости