В Новобаварському районі замінили пошкоджену під час обстрілу теплотрасу

62 дні до початку опалювального сезону: працівники КП «Харківські теплові мережі» вже замінили пошкоджену ворожою ракетою теплотрасу у Новобаварському районі і підготували проїжджу частину над нею до асфальтування.

Також завершено перекладку теплотраси великого діаметру в центрі міста. В інших районах ведуться перекладки внутрішньоквартальних мереж. В інтенсивному режимі тривають відновлювальні роботи на джерелах теплопостачання, які постраждали від обстрілів, і тих, які потребували ремонту за регламентом.

Особливу увагу приділяють не тільки тепломеханічному обладнанню, а й ремонту покрівель та благоустрою прилеглої території.

Агентство Телевидения Новости