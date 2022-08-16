Виніс з чужого будинку два телевізори: патрульні затримали підозрюваного у крадіжці

Сьогодні вдень на лінію 102 надійшов виклик про незаконне проникнення до помешкання на вулиці Кромській. Екіпаж патрульних негайно прибув для перевірки інформації.

Неподалік місця виклику поліцейські виявили та затримали громадянина, який ніс два телевізори. Чоловік пояснив, що техніку він ніс до найближчого ломбарду.

Для встановлення обставин події та проведення необхідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости