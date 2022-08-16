Надання першої допомоги в бойових умовах: інструкція від військових

Привила надання першої допомоги пораненим та основні моменти огляду в сучасних умовах можуть бути корисними й для цивільних. Як ретельно оглянути постраждалого та правильно оцінити його стан, як евакуювати в безпечне місце, накласти турнікет та не нашкодити – такі поради не будуть зайвими для мешканців прифронтових міст.

Бойовий медик Харківського окремого батальйону територіальної оборони Варан розповідає, що являється основними причинами того, що поранені бійці гинуть навіть після надання першої медичної допомоги і як зберегти життя пораненому бійцю.





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