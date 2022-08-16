В Україні заборонять феєрверки та салюти: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про заборону використання, продаж та передавання феєрверків, салютів та петард.

Законопроєкт підтримали 250 народних депутатів, повідомляє ТСН із посиланням на Олексія Гончаренка.

Зокрема пропонується заборонити використання, продаж та передавання феєрверків, салютів і петард. Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Також документом пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за виключенням сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

«Вважаю це цілком логічним рішенням, особливо під час війни. Дуже багато людей тікали від вибухів, чули вибухи і були налякані. Зараз не час для салютів», – прокоментував рішення Гончаренко.

Агентство Телевидения Новости