Суд задовольнив клопотання прокурора про стягнення застави з учасника масових заворушень в Харкові в 2014

За участі прокурорів обласної прокуратури 10 серпня Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання про стягнення застави на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 41-річного чоловіка за фактом активної участі у масових заворушеннях, що супроводжувалось захопленням будівель (ч. 1 ст. 294 КК України).

Підозрюваний у березні 2014 року брав активну участь у дестабілізації обстановки у Харкові, а саме у захопленні будівлі ХОДА. Після проникнення на територію будівлі чоловік погрожував людям пострілами з пістолету.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 85 260 гривень. Чоловік вийшов з-під варти, внісши вказану суму.

Наразі громадянин переховується від органу досудового розслідування, чим порушує умови застосування застави. Його оголошено у міжнародний розшук.

Агентство Телевидения Новости