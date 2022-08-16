Окупанти дистанційно мінують місцевість в районі селищ Перемога та Українка на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 16 серпня. 174 доба війни.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль.

Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки.

На Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

В районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії.

Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости