Наймасованіший обстріл Харкова: окупанти вдарили по п’яти районах Харкова

Цієї ночі стався один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час: близько 22:30 ворог обстріляв Київський район з реактивних систем залпового вогню. Повітряна тривога у місті практично не припинялася – о пів на третю ночі окупанти випустили одразу 7 ракет з Бєлгорода. Під ударами опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Дивом обійшлося без жертв. В центрі міста, на вулиці Весніна, ракета влучила у землю: пошкоджена будівля науково-дослідного інституту. В селищі Жуковського снаряд впав в приватному секторі, на город. Власниця пошкодженого будинку розповідає – була вдома разом із матір’ю. Жінки почули вибухи та встигли впасти на підлогу.

Алла Михайлівна

Почули як падає скло, шифер. Дочекалися, поки обстріл припиниться, вийшли, а тут вже страшне – нема города, нема криши, не знаєм шо робити. Ми були вдома разом з мамою, вижили. Але постраждала хата. Як далі жити – хто зна. Прилетіло на територію і це знесло вибуховою хвилею. Жодного скла в будинку не залишилося.

Це вже не перший обстріл в цьому районі, але навесні не було таких наслідків. Тепер напередодні сезону дощів хата залишилася без даху.

Алла Михайлівна

До цього прилітало, у квітні. Тоді не було лише шибок. Ми їх полагодили, сподівалися, що буде добре. У сусіда була невеличка будівля – її немає. Також немає по вулиці у кого вікон, у кого криша зруйнована. Будемо латати, виживати.

Протягом минулої доби окупанти продовжували гатити по мирних об’єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.





Агентство Телевидения Новости