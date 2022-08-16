Наймасованіший обстріл Харкова: окупанти вдарили по п’яти районах Харкова
Цієї ночі стався один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час: близько 22:30 ворог обстріляв Київський район з реактивних систем залпового вогню. Повітряна тривога у місті практично не припинялася – о пів на третю ночі окупанти випустили одразу 7 ракет з Бєлгорода. Під ударами опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Дивом обійшлося без жертв. В центрі міста, на вулиці Весніна, ракета влучила у землю: пошкоджена будівля науково-дослідного інституту. В селищі Жуковського снаряд впав в приватному секторі, на город. Власниця пошкодженого будинку розповідає – була вдома разом із матір’ю. Жінки почули вибухи та встигли впасти на підлогу.
Алла Михайлівна
Почули як падає скло, шифер. Дочекалися, поки обстріл припиниться, вийшли, а тут вже страшне – нема города, нема криши, не знаєм шо робити. Ми були вдома разом з мамою, вижили. Але постраждала хата. Як далі жити – хто зна. Прилетіло на територію і це знесло вибуховою хвилею. Жодного скла в будинку не залишилося.
Це вже не перший обстріл в цьому районі, але навесні не було таких наслідків. Тепер напередодні сезону дощів хата залишилася без даху.
Алла Михайлівна
До цього прилітало, у квітні. Тоді не було лише шибок. Ми їх полагодили, сподівалися, що буде добре. У сусіда була невеличка будівля – її немає. Також немає по вулиці у кого вікон, у кого криша зруйнована. Будемо латати, виживати.
Протягом минулої доби окупанти продовжували гатити по мирних об’єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.