Через обстріли на Салтівці горіли гаражі

Загалом за добу рятувальники здійснили 39 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 9,

3 – на проведення аварійно рятувальних робіт,

8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

13 – інші виїзди.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Ізюмському (2), Чугуївському (3), Богодухівському (1) та Куп’янському (1) районах області, а також в Салтівському (2) районі міста.

Горіли приватні житлові будинки, адміністративна будівля, гаражі, авто техніка та екосистеми. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Ввечері 16 серпня ворог завдав чергового обстрілу із реактивних систем залпового вогню по житловому масиву Салтівського району міста Харкова. На території гаражного кооперативу сталася пожежа. Горіли 7 гаражів на площі 200 кв.м. Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.

Крім того, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів. В результаті обстрілу за попередніми даними постраждалих немає.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися

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