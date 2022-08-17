ЗСУ зруйнували залізничний міст біля Куп’янська – ISW

Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв’язку на лінії Харків-Ізюм. На кадрах, розміщених у соціальних мережах 16 серпня, видно зруйнований залізничний міст біля Грушівки біля Куп’янська, повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW). Саме це направлення є критичним для логістики російського угрупування на Слов’янському, Ізюмському та частково харківському напрямкахю Також аналітики зазначили, що

На північ від Харкова 16 серпня російські війська не завдавали жодних підтверджених ударів, але продовжували сильний артилерійський обстріл.

Російські сили також завдавали авіаудари по населеним пунктам на північний схід від Харкова, скидали фосфорні боєприпаси на Руську Лозову та продовжували обстрілювати населені пункти поблизу Харкова ракетним, артилерійським та танковим вогнем.

Російський військовий блогер опублікував карту, яка розширює територію, на яку претендує Росія, до Одноробівки (8 км від російського кордону, 45 км на північний схід від Харкова), але не надав жодних доказів цього твердження.

Агентство Телевидения Новости