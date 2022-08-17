Росіянам не вдалося знищити жодну установку HIMARS, — Резніков

Міністр оборони назвав фейком інформацію російської сторони про нібито знищення кількох американських РСЗВ в Україні.RELATED VIDEO

Збройні сили РФ станом на 16 серпня не знищили жодну з наданих Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Абсолютно відповідально можу сказати — жодного HIMARS не втрачено. Коли ви читаєте в російських ЗМІ чи соцмережах, що солдат Іванов увірвався з Калашниковим і знищив за допомогою нього одночасно 12 хаймарсів, можете просто посміятися. Це дурниці”, — заявив міністр.

Також Резніков повідомив, що Україна має домовленості зі Сполученими Штатами щодо того, що американська зброя не може застосовуватися для ударів по території Росії. Однак ця умова не стосується тимчасово окупованих російською владою територій України.

Крім цього, міністр оборони висловив сподівання, що США ухвалять політичне рішення про надання Збройним Силам України ракет ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Їхньої дальності вистачить, щоб вражати цілі на всіх окупованих територіях, а також у прикордонних областях РФ.

Агентство Телевидения Новости