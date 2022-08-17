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Вбив власну дружину за зауваження – чоловік проведе десять років за ґратами

Вбив власну дружину за зауваження – чоловік проведе десять років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 56-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 15 грудня 2021 року мешканець с. Олександрівка Лозівського району вбив власну дружину. Встановлено, що чоловік повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння. Це не сподобалось його дружині, і вона зробила зауваження. Подружжя почало сваритись, і чоловік скориставшись фізичною перевагою, зв’язав дружині руки дротом від зарядного пристрою, а потім став бити її качалкою для тіста. На цьому він не зупинився та, схопивши кухонний ніж, наніс п’ять ударів у спину жінки. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Агентство Телевидения Новости

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