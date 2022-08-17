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Якою буде ціна газу для українців взимку

Якою буде ціна газу для українців взимку

Ціна газу для побутових споживачів України протягом опалювального сезону не зміниться. Тариф 7,96 гривень за кубометр буде діяти до 1 травня наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу газопостачальної компанії “Нафтогаз України“.

“Тарифний план “Фіксований” – 7,96 грн/куб. м – діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна”, – йдеться в повідомленні.

Держкомпанія закликала українців сумлінно сплачувати рахунки, “адже сьогодні це надважливо”.

У “Нафтогазі” вважають, що 7,96 грн – “це незначні гроші в сучасних українських реаліях”.

“Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок – підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.  

Агентство Телевидения Новости

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