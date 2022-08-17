Як розраховується вартість страховки на авто в Україні?

ОСЦПВ — обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. Ціни на автоцивілку змінюються постійно. Тому кожного року перед тим як купити страховку, водій має ознайомитися з актуальною вартістю. Зробити це можна онлайн, завдяки використанню калькулятора страхування.

Як правильно користуватися калькулятором страхування авто?

Щоб дізнатися вартість автоцивілки через калькулятор, виконайте такі дії:

перейдіть на сайт з електронним калькулятором; вкажіть транспортний засіб, об’єм двигуна й місто прописки власника; натисніть кнопку «Розрахувати ціну».

Калькулятор автоматично показує вартість страхування за вказаними параметрами. Якщо маєте пільги, то обов’язково вкажіть це при розрахунку.

Які критерії впливають на вартість авто?

На ціну страховки впливають також коефіцієнти — різноманітні доповнення й уточнення. До них відносяться:

об’єм двигуна;територія — де саме зареєстрований власник авто; сфера використання — для приватної особи чи юридичної;вік водія і стаж — показники на вартість страхування не впливають; період експлуатації авто — наприклад, для певного сезону; термін дії договору — для тих, хто планує використовувати авто тільки нетривалий час в України; відсутність порушень ПДР — ціна страховки авто може знизитися.

Багатьох цікавить чи можна оформити автоцивілку на автомобіль з іноземними номерами. Так, можна виписати таке страхування. Але зважайте, що такі послуги надаються не всіма страховими компаніями. Вартість страхування для таких авто залежить від об’єму двигуна та періоду. Таке страхування можна оформлювати на період від 15 днів й менше одного року.

Кому не обов’язково мати страховку?

Автоцивілка обов’язкова для кожного водія. Але є винятки для певних категорій:

учасники бойових дій; постраждалі під час Революції Гідності; з інвалідністю внаслідок війни; з інвалідністю I групи, які самі керують своїм авто; люди, які керують машиною людини з інвалідністю I групи в її присутності.

Щоб детальніше дізнатися про особливості оформлення ОСЦПВ онлайн для цих категорій, варто вибрати конкретну страхову компанію та ознайомитися з особливостями її роботи.

Кому надається знижка на оформлення страхування?

Поліс ОСЦПВ онлайн можна також оформити зі знижкою. Пільговики можуть отримати 50%. До них відносяться:

учасники війни; інвалідність II групи; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (I або II категорії); пенсіонери.

Але якщо особа одночасно має декілька пільг, то вони не сумуються. Для знижки обов’язкові такі умови:

наявність власного транспорту; об’єм двигуна — до 2500 см3; особисте керування транспортом.

Обравши оптимальний варіант, натисніть «Придбати онлайн». Заповніть інформацію про авто, дані страхувальника та оплатіть карткою. Після отримайте автоцивілку на електронну пошту.

Види страхування авто

Перш ніж купити поліс ОСЦПВ, зважайте, що автострахування умовно поділяють на три категорії:

страхування відповідальності водія — автоцивілка та Зелена картка;розширення до автоцивілки — ДЦВ;страхування самого авто — КАСКО.

Автоцивілка — обов’язкове страхування, щоб на законних підставах водити авто в Україні. Автоцивілка страхує відповідальність водія перед іншими учасниками ДТП. Тобто, якщо станете винним у ДТП перед іншим водієм, то відшкодує йому збитки ваша страхова компанія. Аби розширити можливості автоцивілки, додатково можна оформити ще й ДЦВ. Це дозволить збільшити ліміт виплат по автоцивілці. Виплати за автоцивілкою — 160 000 грн за пошкодження майна і 320 000 грн за заподіяння шкоди здоров’ю та життю. Тоді як з ДЦВ можна отримати до 1 млн гривень.

Зелена карта — обов’язкова страховка, щоб їздити за кордоном в 44 країнах Європи, Азії та Африки. Тобто це автоцивілка, яка надається за кордоном.

КАСКО надає виплати, якщо авто пошкоджене після пожежі, стихійного лиха або заподіяної шкоди третіми особами. Якщо з місця ДТП водій зник, то з КАСКО страхова компанія також зобов’язана покрити збитки.

Звісно, поліс ОСЦПВ може мати різну вартість, залежно від обраної категорії. Чим більше переваг, тим вища ціна. Щоб обрати найкращий варіант, варто враховувати вартість авто, стиль водіння та проаналізувати кількість штрафів за певний період.

Агентство Телевидения Новости