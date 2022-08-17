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У Харкові пенсіонер зарізав свого сина

У Харкові пенсіонер зарізав свого сина

15 серпня близько 00:50 до відділу поліції №2 ХРУП №1 надійшло повідомлення про те, що в будинку на вулиці Танкопія чоловік отримав ножове поранення грудної клітини.

За адресою бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть 37-річного харків’янина.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 74-річний батько чоловіка. Ножове поранення він наніс сину в ході раптового сімейного конфлікту. Від отриманих поранень 37-річний чоловік помер.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за  ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Агентство Телевидения Новости

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