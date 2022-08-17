За пособництво російській армії судитимуть мешканця Руської Лозової

У березні цього року російські військові окупували село Руська Лозова Харківського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, будучи начальником цеху місцевого підприємства, вирішив надати допомогу окупантам. Він попросив свого колегу привести у належний стан транспортні засоби, що належать компанії, для передачі їх у подальшому російським військовим. При цьому обвинувачений достовірно знав, що власники та керівництво підприємства виїхали з населеного пункту та не контролюють обстановку щодо матеріальних ресурсів.

Пізніше чоловік добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора транспортні засоби, призначені для вантажних та пасажирських перевезень.

Наразі чоловік очікує на суд, перебуваючи під вартою. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного мешканця села Руська Лозова за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости