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На Харківщині син загиблого захисника віддав зібрані кошти на ЗСУ

На Харківщині син загиблого захисника віддав зібрані кошти на ЗСУ

Сьогодні до гуманітарного пункту в Валках приїхав Рома Іщев – син загиблого героя-захисника Юрія Іщева. Про це повідомляє Валківська міська рада на своїй сторінці в Фейсбуці.

Хлопцю на День народження подарували кошти, а він віддав їх на каску для захисника. Мама хлопчика це рішення підтримала.

«Тепер в цій касці наш воїн з Костева просто зобов’язаний повернутися без жодної подряпини», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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