7 загиблих: пошуки людей на місці вибуху у Харкові тривають

17 серпня о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що у Харкові внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання ракети в триповерховий житловий будинок.

О 23:38 пожежу локалізовано, повідомляє пресслужба ДСНС України. Продовжується гасіння осередків пожеж та рятування людей з-під завалів.

Загинуло сім та постраждало 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). Від ДСНС залучено 80 осіб та 18 одиниць техніки.

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