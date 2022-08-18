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7 загиблих: пошуки людей на місці вибуху у Харкові тривають
17 серпня о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що у Харкові внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання ракети в триповерховий житловий будинок.
О 23:38 пожежу локалізовано, повідомляє пресслужба ДСНС України. Продовжується гасіння осередків пожеж та рятування людей з-під завалів.
Загинуло сім та постраждало 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). Від ДСНС залучено 80 осіб та 18 одиниць техніки.