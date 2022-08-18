Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:00
Просмотров: 117

7 загиблих: пошуки людей на місці вибуху у Харкові тривають

7 загиблих: пошуки людей на місці вибуху у Харкові тривають

17 серпня о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що у Харкові внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання ракети в триповерховий житловий будинок.

О 23:38 пожежу локалізовано, повідомляє пресслужба ДСНС України. Продовжується гасіння осередків пожеж та рятування людей з-під завалів.

Загинуло сім та постраждало 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). Від ДСНС залучено 80 осіб та 18 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 