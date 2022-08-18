Вночі по Харкову нанесено ще 5 ракетних удари: є загиблі

О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа, повідомив мер Харкова Ігор Терехов

У Слобідському районі після ранкового обстрілу гуртожитку 18 постраждалих, серед них двоє дітей. Усіх доставлено до лікарень. За інформацією ДСНС, одна людина там загинула. Площа пожежі – 800 квадратних метрів.

У Холодногірському районі була дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Його площа понад 4,5 тисячі квадратних метрів

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