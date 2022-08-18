Наслідки вечірнього удару по Салтівці: кількість постраждалих збільшилась

У триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили російською ракетою, попередньо – «Іскандером». Руйнування – жахливі.

7 людей загинули. 17 – поранені, серед них – 11-річна дитина.

Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані – в середньому стані.

Рятувальники продовжують пошукові роботи. Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги також чергують на місці.

Усі поранені вже у лікарнях, де їм надають усю необхідну допомогу. Вони забезпечені всіма потрібними медикаментами, – написав мер Харкова Ігор Терехов, – Усім, хто залишився без даху над головою після цього жорстокого обстрілу, вже надано житло. Те, що сталося ввечері середи ще раз довело – це не війна однієї армії проти іншої. Вони воюють за нашу смерть як народу. Саме тому вони б’ють житловими будинками. А ми боремося за наше життя. І скільки б не бомбили Україну та Харків – ми не лише виживемо, а й переможемо. Переможемо росію та смерть, яку вона несе нам.

Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих «ЗМІ» поширюють чергові фейки про «військові об‘єкти». Жодного військово об’єкту. Виключно цивільні – серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!- додав голова ХОВА Олег Синєгубов

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