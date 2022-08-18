Деталі теракту на Салтівці (фото)

Російська армія вчинила черговий терор проти мирного населення: ракета, що влучила у житловий будинок у Харкові, забрала життя сімох людей. Так оцінили дії ворога напередодні в облпрокуратурі

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 серпня близько 21:15 військові країни-агресора вкотре обстріляли житловий квартал Салтівського району. Попередньо, окупанти вдарили по Харкову крилатою ракетою «Іскандер 9М727».

Ракета влучила у будинок. Пожежа охопила 3 під‘їзди триповерхового будинку. Загинуло 7 мешканців. Ще 20 людей отримали поранення, серед них — 12-річна дівчинка.

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч та низку автівок.

Жодних військових формувань та військової техніки поблизу не знаходилось.

Наразі розбір завалів триває, інформація оновлюється.

Агентство Телевидения Новости