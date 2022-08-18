Одиннадцать загиблих за добу. Жахлива статистика від ДСНС

За добу з 17 по 18 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 8, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 6,5 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт,12 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,6 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Ізюмському (2), Чугуївському (1) та Харківському (1) районах області, а також Холодногірському (1) та Салтівському (1) районах Харкова. Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по Салтівському, Холодногірському та Слобідському районах міста Харкова, а також Красноградському районі області. В результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток та будинок культури.

Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожежі на площі близько 4 тисяч квадратних метрів у будинку культури Холодногірського району Харкова, а також у триповерховому житловому будинку Салтівськомуго району міста Харкова (7 осіб загинуло та 17 постраждало).

Також у місті Красноград було зруйновано 3 житлових будинки та 12 будівель пошкоджено. За попередніми даними в результаті обстрілів загинуло 2 особи. 3 людей, з них 1 дитину вдалось врятувати. Пожежі не було

.У Слобідському районі Харкова сталося часткове руйнування чотириповерхової будівлі гуртожитку та будівлі трамвайного депо. За попередніми даними загинуло 2 особа. 8 людей, з них 2 дитини вдалось врятувати. Пожежі не було.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 18 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости