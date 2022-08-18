Міжнародні фонди нададуть обігрівачі харків’янам взимку

Харків відвідали представники таких організацій: Норвезька рада у справах біженців (NRC), «Solidarités International» (Франція), «People in Need» (Чехія), «ACTED» (Франція) та «UNHCR» (Агентство ООН у справах біженців).

У рамках зустрічі Ігор Терехов розповів про поточну ситуацію у місті. Зокрема, мер повідомив, що внаслідок обстрілів зруйновано тією чи іншою мірою понад 4 тис. житлових будинків, 110 шкіл, понад 100 дитячих садків, понад 50 закладів охорони здоров’я та сотні інших адміністративних та нежитлових будівель. Також ворог цілеспрямовано знищує систему теплопостачання.

«Попереду – опалювальний сезон, холоди. Нам потрібно, щоби харків’яни не замерзли, не померли від морозів. Останні обстріли показують, що агресори цілеспрямовано бомбардують інфраструктуру «Харківських теплових мереж» – ТЕЦ, котельні, тепломагістралі. І від того, як ми підготуємося до опалювального сезону і як діятимемо під час обстрілів в осінньо-зимовий період, залежить дуже багато», – зазначив Ігор Терехов.

За словами мера, підготовка до зими для Харкова стала головним викликом, подолати який допомагають волонтери. Так, разом із комунальниками вони розбирають завали, закривають контури, вставляють вікна, а також доставляють гуманітарну допомогу, зокрема вимушеним переселенцям із окупованих територій.

«На нас чекає колосальна робота. Враховуючи ситуацію, що склалася, я хотів би звернутися до вас з проханням також взяти у цьому участь. Я впевнений, якщо ми всім світом навалимося на цю проблему, то Харків витримає зиму», – звернувся мер до учасників зустрічі.

Зазначимо, закордонні фонди планують надати Харкову теплові прилади та паливо для них, надати допомогу у заміні вікон та дверей, а також допомогти із утриманням колективних центрів для вимушених переселенців.

Агентство Телевидения Новости