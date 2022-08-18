Патрульні виявили мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку

Водія мотоцикла BMW патрульні зупинили сьогодні вдень на вулиці Студентській за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що на мотоциклі встановлений номерний знак, який не належить цьому транспортному засобу. Також, перевіривши наявні бази даних, з’ясувалося, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку як викрадений.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Слідчими буде надана кваліфікація події.

Агентство Телевидения Новости