Найстрашніша ніч для Харкова: десятки жертв, серед яких – діти

Терор мирного населення Харкова не припиняється: напередодні ввечері окупанти вдарили по триповерховій будівлі гуртожитку в Слобідському районі. Як результат – жахливі руйнації та масштабна пожежа. 13 загиблих, 20 поранених.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС Харківської обл.

Безпосередньо тут сталася пожежа, площа якої склала 600 кв. метрів, на місце прибули рятувальники – загалом 18 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Пожежу було ліквідовано.

Вранці рятувальники ще продовжували шукати під завалами людей. В гуртожитку мешкали люди з вадами слуху, тож існує ймовірність, шо дехто з постраждалих просто не чує, що йдуть пошукові роботи та не можуть відгукнутися.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області

Попередньо декілька десятків осіб знаходилося всередині в момент влучання ракети, від 20 до 40 людей. На місці працюють рятувальники, після цього будуть працювати прокурори.

За даними правоохоронців, по гуртожитку рашисти вдарили ракетою Іскандер.

Тетяна

Мы даже видели, как она летела, очень низко. Мы на 8 этаже живем и думали, она попадет в нашу высотку.

Тамарі вдалося врятуватися. Після того, що довелося пережити вночі, жінка досі не може оговтатися.

Тамара

Я в коридор, начинаю дверь выламывать, вижу – лестницы нет. Там уже пожар, тут дымовуха. Тут меня через окно – сетку открыли, я выскочила. И на той стороне вышел Вадим, его забрали. Девочка из 6 комнаты не уцелела. Все, начался пожар, когда вышли – половины дома уже не было. Вчера дали штаны и майку, ничего нет. 50 лет прожила – собирала, не воровала, не убивала, на работу ходила. А теперь кто мне поможет.

Про кількох сусідів жінка вже знає, що вони загинули. По декому інформації ще нема.

Тамара

Ну, погибшие: бабушка Аня, дедушка Боря, братья Симоненки. Тут у нас немые-глухонемые. Все дружно жили, пожилых очень много. Это как общежитие. Верующая Света всегда помогала, к ней детки приходили, она гуманитаркой занималась Хай царствує.

Правоохоронці звіряють списки мешканців із врятованими та загиблими. Кажуть, дані постійно уточнюються – в будинку могли мешкати й переселенці. Тетяна зараз мешкає в іншому районі, зранку жінка приїхала подивитися на своє житло.

Тетяна

В том доме, в котором только часть осталась – у меня там на 1 этаже квартира. Иду смотреть, что с квартирой. Мне ночью позвонили, сказали, что выбило окна и двери.

Володимир

Нас спасло то, что у нас здесь шкаф-купе стоял. Колонки стояли – улетели мимо головы. Как выбрались – не знаем. Темно, гарь. Непонятно. Чуть-чуть посекло стеклами. Котика вот найти не можем. Жив он или нет… спасибо русскому миру.

Під ранок окупанти знов завдали ракетного удару по Харкову та області. О 5 години ранку дві ракети влучили у приміщенню трамвайного депо в Слобідському районі. Пошкоджено ремонтний цех та гуртожиток, які стояли впритул один до одного. Четверо загиблих, з них 11-річний хлопчик. 22 людини поранено, серед них 13-річні хлопчик та дівчинка. Гуртожиток частково зруйновано. Людям довелося вибратися з будівлі самостійно, у вікна та через дах.

Валентина Іванівна

Я сплю на кресле, а ребенок на диване. Я хочу к дверям выйти, а оно завалилось. Я тогда назад – окно у нас открыто. Я говорю, Леша, давай в окошко. И стали выходить.

Даже не растерялась, побежала во вторую комнату, там ребенок. В чем стояла сама, босая, ребенок в одних трусах. Выбежали в коридор и мозги сразу работают – две стены. А вообще сын нас спас – в феврале скотчем внахлест все окна. Если б не это – порезало б стеклом. А так без единой царапины.

Близько 4 години ранку окупанти обстріляли й Красноград. Ракета потрапила у житловий будинок, його повністю зруйновано.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської обл.

Там 2 загиблих, 2 поранених, серед поранених – дитина 12 років. Їі батьки загинули, вона на час вибуху перебувала в кімнаті поряд з батьками. Батьки загинули, а її вибуховою хвилею викинуло на подвір’я. Тому вона залишилася жива, однак поранена.

Щодо мети обстрілів доводиться тільки робити припущення – жодних військових об’єктів поряд немає.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

Жодних розумних дій не вбачається в тому, що вони роблять. Можливо, в черговий раз вони не влучили, куди хотіли. Можливо, тероризують населення Харкова, щоб люди виїжджали.

Ігор Терехов, мер Харкова

Если говорить о ситуации, это самые большие потери, которые с начала войны понес Харьков, я говорю о людях, жертвах. И завтра в городе Харькове будет объявлен день траура.

За даними Харківської обласної військової адміністрації, загалом в результаті масованої атаки окупантів на Харків в ніч з 17 на 18 серпня загинуло 17 цивільних, поранено 42 людини. У лікарнях перебуває 4 дітей.





Агентство Телевидения Новости