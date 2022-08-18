Українські воїни збили один з найновіших російських винищувачів за $50 мільйонів

Російську «пташку», ймовірно, приземлили на Харківщині.

Українські воїни приземлили чергову російську «пташку». Черговою ціллю став винищувач Су-30СМ – один з найновіших літаків РФ.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на українського військового кореспондента Андрія Цаплієнко.

Ворожий винищувач з бортовим номером RF81771, ймовірно, збили у Харківській області. Він був одним з найновіших літаків РФ, які бомбардують область.

«Собівартість $50 млн. Випущений Іркутським авіазаводом у 2018 році та переданий до 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку, який розташований в місті Курськ, поруч з українським кордоном. Заступник командира полку Сергій Косик був збитий в березні та знаходиться в полоні на території України», – зазначає журналіст.

Водночас воєнкор Роман Бочкала опублікував світлину розкритого парашута для пілота. Ймовірно, він катапультувався. Даних про його долю немає.

Агентство Телевидения Новости