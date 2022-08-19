Через обстріли горіли ВИШ та агропідприємство

За добу з 18 по 19 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 6,3 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт,2 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,7 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області, а також Холодногірському (1), Основ‘янському (1) та Салтівському (1) районах Харкова. Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по Основ‘янському, Київському та Немишлянському районах міста Харкова.

В результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені триповерховий корпус одного з вищих навчальних закладів, ангарна будівля та приватні житлові будинки. За попередніми даними одна особа загинула (Київський район). Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожежі ангарної будівлі приватного підприємства на площі близько 500 квадратних метрів у Основ‘янському районі Харкова. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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