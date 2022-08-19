Дві експоліцейські з Харківщини перейшли на бік ворога та працюють у псевдоправоохоронних органах окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом колишнім правоохороницям за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, експоліцейська з Куп’янська добровільно перейшла на бік ворога та погодилась на співпрацю з представниками РФ. Зокрема, її основна задача полягала у сприянні створенню правоохоронного органу окупантів. Зрадниця агітувала своїх колег до співпраці з «новою владою». У разі відмови вона погрожувала їм застосуванням фізичної сили. Крім того, встановлено, що колишня поліцейська прибула до квартири слідчого та без законних на те підстав провела обшук з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї працівника поліції.

Її колега-зрадниця, 41-річна експоліцейська з смт Борова також перейшла на бік держави-агресора та стала працювати у псевдоправоохоронному органі окупантів. Отримавши «нову» посаду, підозрювана намагається догодити окупантам. Вона патрулює місто, будучи вдягненою у цивільний одяг з георгіївською стрічкою, приймає заяви від громадян.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости